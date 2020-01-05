Абелардо: «Моим парням стоит гордиться игрой против «Барселоны»

Главный тренер «Эспаньола» Абелардо остался доволен игрой команды в матче чемпионата Испании с «Барселоной» (2:2). У «Эспаньола» всего 11 очков, и он занимает последнее место в ла лиге.

— Я думаю, что моим парням стоит гордиться, — цитирует A Bola Абелардо. — Потому что не так просто показывать такую игру, находясь на последнем месте в турнирной таблице. Команда сыграла очень хорошо и заслужила этот результат. Мы смогли поднять голову. Этот матч может быть переломным для нас. Команда уже должна думать о следующей игре.