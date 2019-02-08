37-летний Хоакин забил прямым ударом с углового благодаря ВАР. Видео

Полузащитник "Бетиса" Хоакин Санчес отметился голом в первом матче 1/2 финала Кубка испании против "Валенсии". 37-летний испанец прямым ударом с углового в начале второго тайма удвоил преимущество своей команды.
Стоит отметить, что гол был зафиксирован лишь спустя несколько секунд благодаря системе видеоповторов (ВАР).
Joaquín Sánchez capitán y leyenda del Betis, marcó un gol olímpico contra el Valencia en la Copa del Rey. pic.twitter.com/f3kYh1yTOa– Juan Quinto (@JuanQuinto_GT) 8 февраля 2019 г.
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