37-летний Хоакин забил прямым ударом с углового благодаря ВАР. Видео

Полузащитник "Бетиса" Хоакин Санчес отметился голом в первом матче 1/2 финала Кубка испании против "Валенсии". 37-летний испанец прямым ударом с углового в начале второго тайма удвоил преимущество своей команды.

Стоит отметить, что гол был зафиксирован лишь спустя несколько секунд благодаря системе видеоповторов (ВАР).