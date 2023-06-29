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Сегодня, 22:51

Брозович в пятницу пройдет медицинские тесты для перехода в «Аль-Наср»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Интера» Марсело Брозович согласился перейти в «Аль-Наср», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, устное соглашение достигнуто, ожидается подписания всех контрактов. В пятницу 30-летний футболист пройдет медицинские тесты. Контракт будет рассчитан до июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что игрок заработает около 60 миллионов евро за три года, а «Аль-Наср» заплатит «Интеру» около 23 миллионов евро.

Брозович выступает за «Интер» с января 2015 года. В сезоне-2022/23 хавбек забил 3 гола и сделал 6 результативных передач в 40 матчах во всех турнирах. Контракт рассчитан до лета 2026 года.

Источник: Фабрицио Романо
Марсело Брозович
ФК Аль-Наср
ФК Интер (Интернационале)
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