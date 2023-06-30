Лапорта оценил трансфер Гюндогана в «Барселону»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, что думает о трансфере полузащитника и капитана «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана.

«Он решил продолжить карьеру в престижном клубе. Деньги, которые есть у «Сити», отошли на второй план. Хави вселил в Гюндогана уверенность. И теперь в нашем клубе есть опытнейший футболист, который всегда мечтал играть за большой клуб. Мы заполучили победителя Лиги чемпионов, игрока с громадным опытом», — цитирует Лапорту Mundo Deportivo.

32-летний немец перешел в «Барселону» этим летом на правах свободного агента.