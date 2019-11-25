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13 лет назад Роналдинью снова доказал, что он с другой планеты. Посмотрите на этот гол

17:54
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Портал Goal напомнил о годовщине одного из самых красивых голов, забитых Роналдинью. 13 лет назад, в концовке игры чемпионата Испании-2006/07 против «Вильярреала», атакующий хавбек «Барселоны» поразил ворота эффектным «велосипедным» ударом в падении через себя.

«Барса» выиграла ту встречу со счетом 4:0. Роналдинью сделал дубль (первый гол с пенальти), также мячами отличились Эйдур Гудьонсен и Андрес Иньеста.

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