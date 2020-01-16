10 лет назад Месси забил сотый гол за «Барсу». Помните, сколько их сейчас?

Сегодня, 16 января, исполнилось ровно 10 лет с момента сотого гола Лионеля Месси в составе «Барселоны». Провел его аргентинский форвард в игре чемпионата Испании против «Севильи» (4:0).

Месси стал самым молодым футболистом, достигшим отметки в 100 мячей в составе «Барсы». С тех пор он успел побить еще ряд снайперских рекордов и сейчас является лучшим бомбардиром в истории каталонского клуба — 619 голов. Свой сотый мяч Месси провел в статусе обладателя «Золотого мяча», сейчас данных наград у футболиста уже шесть.