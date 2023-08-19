Ван Бастен: «Если бы я играл до 38 лет, был бы лучше Роналду»

Бывший нападающий сборной Нидерландов Марко ван Бастен сравнил себя с форвардом «Аль-Нассра» Криштиану Роналду.

«Левандовски немного похож на меня. Криштиану Роналду, думаю, я близок к этому. За исключением того, что он физически сильнее, чем я был. Ему 38 лет, и он все еще играет. Мне бы хотелось посмотреть, как все было, если бы я мог играть до 38 лет, думаю, я был бы лучше Роналду», — цитирует Sportskeeda ван Бастена.

38-летний португалец забил 20 голов в 25 матчах с момента перехода в чемпионат Саудовской Аравии в январе этого года. Ван Бастен завершил карьеру в возрасте 31 года из-за постоянных травм.