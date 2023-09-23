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Спиридонович — о переходе в саудовский клуб: «В конце концов, важно то, сколько денег ты заработал»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Хаджера» Срджан Спиридонович объяснил, почему решил перейти в саудовский клуб.

«Если вы хотите заработать, это подходящее место. Я хотел лучшей жизни для себя и своей семьи. В конце концов, важно то, сколько денег ты заработал», — цитирует Profil Спиридоновича.

29-летний футболист стал первым австрийцев в истории саудовского футбола. На данный момент на его счету 3 матча в составе «Хаджера». Его зарплата — 500 тысяч долларов в год.

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