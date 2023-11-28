Бригада Карасева не будет работать в саудовской лиге 1 декабря. И не встретится с Роналду и Малкомом

Как стало известно «СЭ», бригада Сергея Карасева не будет работать ни на одном из матчей чемпионата Саудовской Аравии, которые пройдут 1 декабря.

То есть российские арбитры не будут судить ни встречу лидеров лиги «Аль-Хиляль» — «Аль-Наср», в которой выступят Малком и Криштиану Роналду, ни игру середняков «Аль-Фейха» — «Дамак».

По предварительной информации, Карасеву достанется один из матчей четверга. 30 ноября встречаются «Аль-Рияд» — «Аль-Хазм», «Абха» — «Аль-Ахли» и «Аль-Иттихад» — «Аль-Халидж». Еще четыре игры 15-го тура пройдут 2 декабря.