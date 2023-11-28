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Роналду: «Рад, что «Аль-Наср» вышел из группы с первого места с 20 играми без поражений»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал итоги матча группового турнира азиатской Лиги чемпионов против иранского «Персеполиса» (0:0).

«Рад, что мы вышли из группы с первого места и провели 20 игр без поражений. Отличная работа команды», — написал Роналду в соцсетях.

В матче с «Персеполисом» Роналду попросил судью не назначать пенальти в пользу его команды.

«Аль-Наср» гарантировал себе выход в плей-офф азиатской Лиги чемпионов. Команда из Саудовской Аравии набрала 13 очков в 5 матчах, идущий вторым «Персеполис» с 8 очками лишился шансов на то, чтобы догнать «Аль-Наср» за тур до завершения групповой стадии.

Криштиану Роналду
ФК Аль-Наср
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Роналду попросил судью не назначать пенальти в пользу «Аль-Насра» в азиатской Лиге чемпионов

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