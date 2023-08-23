Роналду отреагировал на выход «Аль-Насра» в азиатскую Лигу чемпионов

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отреагировал на выход клуба в групповой этап азиатской Лиги чемпионов.

«Сложная игра, но важная для выхода в ЛЧ Азии победа! Всегда сохраняйте веру до конца! Никогда не сдавайтесь!» — написал Роналду в своих соцсетях.

В финале квалификации азиатской Лиги чемпионов «Аль-Наср» обыграл «Аль-Ахли» со счетом 4:2. До 88-й минуты дубайский клуб уступал в счете (1:2).

«Аль-Ахли» возглавляет экс-тренер «Локомотива» Марко Николич.

«Аль-Наср» вышел в групповой турнир азиатской Лиги чемпионов, который стартует 18-20 сентября.