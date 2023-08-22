Роналду накричал на судью и толкнул тренера «Аль-Ахли» в матче отбора азиатской Лиги чемпионов

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду не сдержал эмоций в матче с «Аль-Ахли» (Дубай) в финале квалификации Лиги чемпионов.

По ходу встречи португалец неоднократно просил арбитра зафиксировать фолы на нем, но судья игнорировал моменты. После свистка на перерыв форварда сорвался на арбитре.

Уходя в подтрибунное помещение крикнул резервному судье: «Проснитесь!», а затем толкнул представителя «Аль-Ахли».

«Аль-Наср», уступая со счетом 1:2, забил три гола в концовке встречи и вышел в групповой турнир азиатской Лиги чемпионов.