Криштиану Роналду останется в «Аль-Насре» на следующий сезон

Генеральный директор «Аль-Насра» Гвидо Фиенга заявил, что нападающий Криштиану Роналду проведет следующий сезон в составе команды, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Ранее появлялась информация о том, что 39-летний португалец может перейти в один из европейских клубов.

Роналду выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. Контракт форварда действует до конца июня 2025 года.

В сезоне-2023/24 Роналду забил 44 гола и сделал 13 результативных передач в 45 матчах за «Аль-Наср» во всех турнирах.