Бывший спортивный директор «Барселоны» присоединился к «Аль-Иттихаду»

Бывший спортивный директор «Барселоны» Рамон Планес перебрался в Саудовскую Аравию, где на аналогичной должности будет работать в «Аль-Иттихаде». Клуб объявил об этом на официальном сайте. 56-летний специалист покинул «Бетис», в котором работал с мая 2023 года.

За «Аль-Иттихад» выступают Н'Голо Канте, Жота и Карим Бензема, а главным тренером команды является Марсело Гальярдо.

Планес в середине ноября 2021 года по собственному желанию покинул «Барселону». По информации СМИ, он попросил руководство позволить ему уйти из-за назначения Хави на пост главного тренера.