Николаев назвал интересным опытом возможную работу российских арбитров в Саудовской Аравии

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев прокомментировал «СЭ» информацию о том, что российские судьи будут работать на матчах чемпионата Саудовской Аравии. Ранее о такой возможности сообщал телеграм-канал «Шеф-поVAR».

«На мой взгляд, это абсолютно нормальная идея, тем более в сложившейся международной ситуации. Всегда такой обмен очень интересен. Главное, чтобы не было, как раньше, когда к нам приезжали иностранные арбитры, но наши арбитры не ездили. Это очень интересный шаг, потому что сами видим, в какой мы ситуации сейчас находимся. И для наших судей, которые входят в лист ФИФА, это будет очень интересно. Нам, я думаю, тоже будет интересно посмотреть на то, как будут работать судьи из Саудовской Аравии на матчах РПЛ», — сказал Николаев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

По информации источника, саудовские арбитры будут ездить в Россию «для получения нового европейского опыта», а российские арбитры даже в условиях отстранения смогут вернуться к международным матчам.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в турнирах под эгидой организаций. В марте 2023 года УЕФА сообщил, что из-за трудностей с поездками за границу арбитры из России не будут назначаться на международные матчи.