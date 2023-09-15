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Неймар отдал голевую передачу на Малкома в дебютном матче за «Аль-Хиляль»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар отметился первым результативным действием за команду в матче с «Эр-Риядом» в 6-м туре чемпионата Саудовской Аравии.

31-летний бразилец дебютировал за саудовскую команду, выйдя на замену на 64-й минуте. На 83-й минуте «Аль-Хиляль» выбежал в быструю контратаку и Неймар отдал голевую передачу на экс-форварда «Зенита» Малкома.

Неймар перешел в «Аль-Хиляль» из «ПСЖ» в летнее трансферное окно.

Малком Филипе (Малком)
Неймар Сантос
Футбол
ФК Аль-Хиляль
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Материалы сюжета: Неймар и «ПСЖ»: звездный бразилец отправился в Саудовскую Аравию
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