Футбол
Саудовская Аравия
Новости
Таблица Календарь Таблица легионеров Статьи
Игры
Главная
Футбол
Саудовская Аравия

Сегодня, 15:15

Божович о трансферах: «Думаю, что Саудовская Аравия таким образом хочет стать хозяином чемпионата мира»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Миодраг Божович
Миодраг Божович.
Фото Игорь Горшков

Бывший тренер клубов РПЛ Миодраг Божович в интервью «СЭ» высказал мнение о скупке Саудовской Аравией европейских футбольных звезд.

— В плане денег Саудовская Аравия появилась — половина европейских звезд туда рванула.

— Думаю, что они таким образом хотят стать хозяевами чемпионата мира. Показывают, что на футбол им ничего не жалко, и приглашают звезд, чтобы все увидели: у них серьезные намерения. Кстати, какое-то время назад я был одним из кандидатов в пару аравийских клубов, но не получилось.

Полностью интервью Миодрага Божовича можно прочитать на сайте «СЭ».

Миодраг Божович
0
Читайте также
Бобровский, Сорокин и Шестеркин — номинанты на звание лучшего вратаря сезона
Гребенкин, Мичков и Полтапов — номинанты на звание лучшего юниора сезона
Загадочная смерть школьницы на Урале. Главное
Президент Польши заявил о неспособности ВСУ вести успешное контрнаступление
Концерт Little Big в Ереване отменили из-за жалоб
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Топ-5 голов 2-го тура МФЛ
«Зенит» — ЦСКА: видеообзор матча, Суперкубок России
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Экс-нападающий «Атлетико» Вьетто перешел в «Аль-Кадисию»
Новости
RSS RSS
Все новости