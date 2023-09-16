«Аль-Раед» на своем поле примет «Аль-Наср» в рамках 6-го тура чемпионата Саудовской Аравии сезона 2023 / 2024 16 сентября, в субботу. Матч пройдет на стадионе имени Короля Абдалла в Бурайде (Саудовская Аравия). Начало — в 18.00 по московскому времени.

Ключевые события матча «Аль-Раед» — «Аль-Наср» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Официальной видеотрансляции на территории России нет. Игру можно посмотреть на сайтах и в приложениях букмекерских контор (необходимо пройти процедуру регистрации). Бесплатно можно смотреть в социальной сети ВКонтакте. Видеоплеер появится в этой новости ближе к матчу.

Полный календарь про лиги и турнирная таблица лиги в актуальном виде в сезоне 2023 / 2024 доступен на сайте «СЭ».