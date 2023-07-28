«Аль-Наср» предложил 37 миллионов евро за Мане — саудовцы уверены в сделке с «Баварией»

«Аль-Наср» уверен в переходе вингера «Баварии» Садьо Мане, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Саудовский клуб предложил за 31-летнего сенегальца 37 миллионов евро. Отмечается, что клубы находятся на финальной стадии переговоров.

В прошлом сезоне Мане сыграл 38 матчей, забил 12 голов и отдал 6 голевых передач. Действующий контракт нападаюшего рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.