Футбол
Саудовская Аравия
Новости
Таблица Календарь Статьи
Игры
Главная
Футбол
Саудовская Аравия

Сегодня, 07:56

«Аль-Наср» предложил 37 миллионов евро за Мане — саудовцы уверены в сделке с «Баварией»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Аль-Наср» уверен в переходе вингера «Баварии» Садьо Мане, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Саудовский клуб предложил за 31-летнего сенегальца 37 миллионов евро. Отмечается, что клубы находятся на финальной стадии переговоров.

В прошлом сезоне Мане сыграл 38 матчей, забил 12 голов и отдал 6 голевых передач. Действующий контракт нападаюшего рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Садио Мане
Футбол
ФК Аль-Наср
ФК Бавария
0
Читайте также
Фестиваль МУЗ-ТВ пройдет в Москве в июле и августе 2023
Россия проведет три турнира с флагом и гимном. Как выглядит наш ответ МОК
Путин сравнил потери ВСУ и России на запорожском направлении за сутки
ВС РФ нанесли удары по аэродромам и пунктам управления ВСУ
Два праздника жизни: как провести Успенский пост
Какими продуктами Россия обеспечивает себя: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Топ-5 голов 2-го тура МФЛ
«Зенит» — ЦСКА: видеообзор матча, Суперкубок России
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Игало: «Роналду играет ради денег, а не из-за страсти к футболу»
Новости
RSS RSS
Все новости