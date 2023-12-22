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Сегодня, 16:30

«Аль-Наср» — «Аль-Иттифак»: смотреть трансляцию матча лиги Саудовской Аравии

«Аль-Наср» сыграет с «Аль-Иттифаком» в чемпионате Саудовской Аравии 22 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Криштиану Роналду (ФК «Аль-Наср»).
Фото Reuters

«Аль-Наср» на своем поле примет «Аль-Иттифак» в рамках 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии 22 декабря, в пятницу. Матч пройдет на королевском стадионе Университета Сауда в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Аль-Наср» — «Аль-Иттифак» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляция игры в прямом эфире будет доступна на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

Полный календарь лиги и турнирная таблица лиги в актуальном виде в сезоне 2023 / 2024 доступны на сайте «СЭ».

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 18-й тур
22 дек, 18:00. King Saud University Stadium (Эр-Рияд)
Аль-Наср
Аль-Иттифак

Чемпионат Саудовской Аравии по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
ФК Аль-Иттифак
ФК Аль-Наср
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