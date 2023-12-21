«Аль-Хиляль» одержал разгромную победу над «Абха» и продлил серию без поражений до 18 матчей

«Аль-Хиляль» разгромил «Абха» на своем поле в матче 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 7:0.

Полузащитник хозяев Сергей Милинкович-Савич сделал хет-трик, по одному голу у Александра Митровича, Салема Аль-Давсари, Мохамеда Канно и Рубена Невеша.

Бывший нападающий «Зенита» Малком, выступающий за «Аль-Хиляль», вышел в стартовом составе, не отметился результативными действиями и был заменен на 90-й минуте.

Экс-полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк, играющий за «Абха» провел матч полностью и получил желтую карточку. Еще один бывший футболист железнодорожников Франсуа Камано, выступающий за одну команду с Крыховяком, был заменен на 68-й минуте.

«Аль-Хиляль» одержал 11-ю победу подряд и продлил серию без поражений в чемпионате Саудовской Аравии до 18 игр. Команда лидирует в турнирной таблице с 50 очками.

«Абха» занимает 16-е место с 14 очками.