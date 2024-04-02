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2 апреля, 23:54

Хет-трик Роналду принес «Аль-Насру» победу над «Абхой» со счетом 8:0

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Криштиану Роналду.
Фото Reuters

«Аль-Наср» на выезде разгромил «Абху» в матче 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 8:0.

Хет-трик оформил Криштиану Роналду. 39-летний португалец дважды забил со штрафных, отличился с игры и отдал голевую передачу. Его заменили в перерыве.

Дубль оформил Абдулазиз Аль-Алива. Еще по голу забили Садио Мане, Абдулмаджид Аль-Сулайхим и Абдуррахман Гариб.

«Аль-Наср» (62 очка) занимает второе место в чемпионате Саудовской Аравии. «Абха» (22) идет предпоследней в турнирной таблице.

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 26-й тур
02 апр, 00:00. Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium (Абха)
Абха
0:8
Аль-Наср Эр-Рияд

Источник: Таблица чемпионата Саудовской Аравии
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
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