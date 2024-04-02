Хет-трик Роналду принес «Аль-Насру» победу над «Абхой» со счетом 8:0
«Аль-Наср» на выезде разгромил «Абху» в матче 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 8:0.
Хет-трик оформил Криштиану Роналду. 39-летний португалец дважды забил со штрафных, отличился с игры и отдал голевую передачу. Его заменили в перерыве.
Дубль оформил Абдулазиз Аль-Алива. Еще по голу забили Садио Мане, Абдулмаджид Аль-Сулайхим и Абдуррахман Гариб.
«Аль-Наср» (62 очка) занимает второе место в чемпионате Саудовской Аравии. «Абха» (22) идет предпоследней в турнирной таблице.
Источник: Таблица чемпионата Саудовской Аравии
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