Гол Малкома помог «Аль-Хилялю» разгромить «Аль-Охдуд»

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«Аль-Хиляль» дома победил «Аль-Охдуд» в матче 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 3:0.

За хозяев отличились Салех Аль-Шехри (16-я минута), экс-форвард «Зенита» Малком (66-я) и Салем Аль-Давсари (73-я).

«Аль-Хиляль» продолжает свою рекордную серию побед — команда Жорзе Жезуша выиграла в 31-м матче кряду.

С 74 очками «Аль-Хиляль» лидирует в чемпионате Саудовской Аравии. «Аль-Охдуд» (24 очка) идет 15-м в турнирной таблице.