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2 апреля, 23:56

Гол Малкома помог «Аль-Хилялю» разгромить «Аль-Охдуд»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Малком.
Фото Reuters

«Аль-Хиляль» дома победил «Аль-Охдуд» в матче 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 3:0.

За хозяев отличились Салех Аль-Шехри (16-я минута), экс-форвард «Зенита» Малком (66-я) и Салем Аль-Давсари (73-я).

«Аль-Хиляль» продолжает свою рекордную серию побед — команда Жорзе Жезуша выиграла в 31-м матче кряду.

С 74 очками «Аль-Хиляль» лидирует в чемпионате Саудовской Аравии. «Аль-Охдуд» (24 очка) идет 15-м в турнирной таблице.

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 26-й тур
02 апр, 00:00. King Fahd International Stadium (Эр-Рияд)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
3:0
Аль-Охдуд

Источник: Таблица чемпионата Саудовской Аравии
Малком Филипе (Малком)
Футбол
ФК Аль-Хиляль
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