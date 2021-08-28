Мнение Игоря Рабинера о скандальной истории.

Вчера бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков написал в своей очередной колонке для «СЭ» под заголовком «Сборная выгнала Жиркова», что новый начальник (ранее — главный администратор) сборной России Сергей Куличенко запретил Юрию Жиркову во время сентябрьского сбора национальной команды появляться на базе в Новогорске.

Легенда сборной, сыгравший за нее 105 матчей — больше него провели только Сергей Игнашевич, Игорь Акинфеев и Виктор Онопко, — проходил там восстановление после серьезной травмы, которую получил в матче Евро-2020 Россия — Бельгия. «Кому, как и чем он мог помешать, занимаясь на одном из двух полей в свободные от тренировок национальной команды часы?» — недоумевал известный комментатор и телеведущий.

Едва я прочитал эту буквально подбросившую меня с кресла новость — тут же написал самому Юрию Валентиновичу, которого молва сватает в его первый клуб российской премьер-лиги — ЦСКА, но пока он, ставший в межсезонье свободным агентом, тренируется самостоятельно. Нет, я понимал, что Казаков — журналист серьезный и непроверенных слухов под соусом четких утверждений (а подано все было именно так) не публикует, но всегда лучше перепроверить.

«Да, правда», — ответил Жирков. Уклонившись от пояснений — а скорее, элементарно не зная, распоряжение ли это Валерия Карпина или личная инициатива Куличенко.

Реакция пресс-службы сборной последовала очень быстро — за оперативность надо отдать ей должное. Новый руководитель пресс-службы национальной команды Самвел Авакян прокомментировал ситуацию, в частности, так:

— Правила доступа на базу одни для всех, и подобный запрет, прежде всего, связан с ковидным протоколом. Именно это и объяснил вчера начальник сборной Сергей Куличенко тренеру по физподготовке Жиркова... Сергей высказал свою обеспокоенность в связи с риском распространения ковида и попросил тренера построить программу тренировок так, чтобы занятия в Новогорске не выпадали на дни, когда на базе находится сборная. Насколько я знаю, благодаря помощи одного из членов исполкома РФС Юрию уже предоставлена возможность проводить реабилитацию в другом спортивном комплексе.

Многие мои друзья и добрые товарищи по журналистской профессии в какие-то моменты жизни оказывались в роли руководителей пресс-служб, когда им приходилось озвучивать не собственное мнение. При том, что я испытываю к этим людям большую симпатию, оставалось им только сочувствовать — ведь в этой должности, делая заявления, приходится оправдывать чужие косяки. Потому сам никогда и не стремился в пресс-службы — хотя зарекаться, понятно, нельзя ни от чего. Я работал под руководством Авакяна несколько лет и знаю — это профессионал высшего уровня.

Но сведущих людей, которые пишут о разных видах спорта и в курсе устройства базы в Новогорске, объяснения пресс-службы футбольной сборной не удовлетворили.

Например, основатель агентства «Весь спорт» Андрей Митьков в комментариях в Facebook к словам Жиркова написал: «Это полная ..., а не объяснения. 1. «Новогорск» — федеральная база. И доступ туда, как минимум, без ПЦР — закрыт. 2. В «Новогорске» одновременно находятся сотни (иногда и больше тысячи) спортсменов, тренеров, специалистов из десятков видов спорта. Их начальник футбольной команды не попросил покинуть базу? Из этих двух пунктов очевидно, что ссылки на «ковидный протокол» в ситуации с Жирковым — плохо продуманная отмазка».

Один из основателей «СЭ» Елена Вайцеховская в своем Telegram-канале высказала схожее мнение: «Самое нелепое, что приходилось слышать в новостном плане в последний месяц, — это отмазка пресс-службой сборной РФ решения по Жиркову. Впрочем, там пока все нелепо, начиная от желания «закрыть» сборную... Можно ли в эпоху тотального распространения информации наглухо закрыть от журналистов/блогеров/зевак отдельно взятое подразделение? Да, можно. Только очень хлопотно это и дорого. Лучше бы силы на другое перенаправили. На игру, например...»

Странная история, и есть в ней какая-то недоговоренность. Как и в тотальной смене всего персонала сборной — врачей, массажистов, физиотерапевта, администраторов, пресс-атташе, фотографа, сотрудников службы безопасности. Например, администратор Виктор Зинченко работал в национальной команде с 1993 (!) года, и ему не посвятили даже отдельной благодарности за 28 лет труда в сборной. Этот фактик — в том же ряду, что и неразрешение Жиркову тренироваться, пока сборная работает в Новогорске.

Едва ли это инициатива Валерия Карпина, как и Александра Дюкова. Хотя бы поэтому хотелось бы услышать от них какие-то комментарии. От Карпина — по тому же Жиркову. Этот уж точно входит в его круг полномочий. Сказал бы главный тренер сборной, что он может тренироваться, — точно бы пустили. Тем более что они бы там даже не пересекались — Жирков проходил процедуры в другом корпусе. Да даже если бы и пересекались...

Кстати, во время матча «Динамо» — «Локомотив» несколько раз на большой экран Петровского парка выводили крупным планом тренерский штаб первой сборной, у которого уже начался сбор перед играми с Хорватией, Кипром и Мальтой. За их спиной была ВИП-ложа, где некие мужчины принимали пищу. Это тоже происходило в рамках ковид-протокола? И не представляло опасности по сравнению с Жирковым в Новогорске?

На мой взгляд, случившееся — стыд. У нас всего три полуфиналиста Евро-2008 и четвертьфиналиста ЧМ-2018 одновременно — Акинфеев, Игнашевич и Жирков. У нас всего пять «сотников» сборной — те же трое, Онопко и Василий Березуцкий. В СССР такой был вообще один — Олег Блохин. То есть за всю нашу историю подобных футболистов было всего шесть. Жирков вместе с Андреем Аршавиным попал в официальную символическую сборную Евро-2008 от УЕФА.

Не говорю уже о том, что именно Жирков забил победный гол в финале Кубка УЕФА-2005 за ЦСКА «Спортингу», — это касается клуба, но ведь и на реноме российского футбола первый евротитул в нашей истории сработал как мало что другое. Да и чемпионов Англии из россиян было лишь трое — Андрей Канчельскис, Алексей Смертин и Жирков.

И вот такому игроку на очень сомнительном основании отказывают в возможности тренироваться — при том, что травму он получил, именно играя за сборную на последнем своем, по всей видимости, большом турнире.

А «один из членов исполкома РФС», который помог Жиркову получить на эти дни возможность для восстановления, — это, по моей информации, Сергей Анохин. Он как президент Федерации футбола Московской области помог игроку решить вопрос. Хотя травму Юрий Валентинович получил, играя отнюдь не за «Химки»...

Что же до ближайшего будущего Жиркова, то если Криштиану Роналду вернулся в «МЮ», то ему в это время камбэков сам бог велел подписать контракт с ЦСКА. Надо только восстановиться до конца. На базе сборной или вне ее.