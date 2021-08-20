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Жирков близок к возвращению в ЦСКА. Где сейчас те, с кем он играл?

Николай Егорычев
Николай Егорычев
Корреспондент
Сегодня, 18:30
2008 год. Игорь Акинфеев и Юрий Жирков. Фото Алексей Иванов, - 2005 год. Юрий Жирков и Игорь Акинфеев. Фото Алексей Иванов, - Сергей Игнашевич, Алексей Березуцкий и Юрий Жирков. Фото Александр Федоров, «СЭ» Юрий Жирков и Даниэль Карвальо. Фото Алексей Иванов, - Вагнер Лав и Юрий Жирков. Фото Александр Федоров, «СЭ»
2008 год. Игорь Акинфеев и Юрий Жирков. Фото Алексей Иванов, -
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Юрий Жирков.Жирков возвращается в ЦСКА. Совершенно ясно почему. Колонка Казакова

Сегодня Юрию Жиркову исполняется 38 лет — возраст более чем солидный для футбола. Однако сам именинник, похоже, не собирается завершать карьеру. Вчера появилась информация, что он с большой долей вероятности вернется в ЦСКА, где сделал себе имя и откуда ушел 12 лет назад.

Чтобы оценить футбольное долголетие Жиркова, мы решили вспомнить его бывших партнеров по армейскому клубу. Тех, кто еще играет на самом высоком уровне, не так уж и много. За основу мы взяли состав ЦСКА в сезоне-2009 — именно тогда Жирков провел свой последний матч за красно-синих и перешел в «Челси».

Публикация от Юрий Жирков (@yuryzhirkov)

1&nbsp;июля 2018 года. Москва. Игорь Акинфеев выводит сборную России в&nbsp;четвертьфинал ЧМ-2018 двумя сейвами в&nbsp;серии послематчевых пенальти в&nbsp;матче Россия&nbsp;&mdash; Испания.«Если бы я вернулся в сборную, стал бы таким же лысым, как Генич». Акинфеев — о Евро и проблемах нашего футбола

До сих пор в ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Дзагоев, Заболотный

В 2009 году Игорь Акинфеев был на пике карьеры. Интерес к нему проявляли многие европейские клубы, среди которых выделялся «Манчестер Юнайтед». Однако голкипер остался в ЦСКА и стал легендой армейцев. Сейчас он является рекордсменом клуба по количеству проведенных матчей (678).

Застал Жиркова его будущий преемник на левом фланге обороны — Георгий Щенников. Алан Дзагоев начинал свою карьеру, которая могла стать куда более успешной, если бы не многочисленные травмы. Все они до сих пор в ЦСКА, как и Антон Заболотный, вернувшийся в родной клуб спустя восемь лет.

Вагнер Лав и Юрий Жирков. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Вагнер Лав и Юрий Жирков. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Вагнер Лав, Артем Дзюба, Константин Зырянов.Любвеобильный Санта, Дзюба — Император, мушкетер Зырянов и Аршавин на «Авроре»

Играют в других клубах: Эркин, Мамаев, Вагнер Лав, Жо, Нецид, Маазу, Олисе

Конкуренцию Жиркову в ЦСКА-2009 составлял Джанер Эркин. Сейчас ему 32 года, он играет за «Фенербахче» и сборную Турции. Правда, Эркин не попал в заявку национальной команды на Евро-2020. А в 2018 году он едва не оказался в тюрьме: оскорбил судью во время одного из матчей чемпионата Турции. Зато побывал за решеткой Павел Мамаев, который после выхода из заключения смог вернуться в футбол — с 2019 года он выступает за «Ростов».

Пример с Жиркова взял Вагнер Лав. В свои 37 лет он все еще крут и блистает на футбольном поле в матчах чемпионата Казахстана. Играет в Бразилии его экс-напарник по ЦСКА — Жо. Под конец карьеры он вернулся в родной «Коринтианс». Томаш Нецид, так хорошо дебютировавший в ЦСКА, после ухода из армейского клуба сменил семь команд. Сейчас 32-летний форвард представляет чешский «Богемианс».

По-прежнему в строю два африканца. Мусса Маазу после недолгого пребывания в ЦСКА сменил полтора десятка команд, а сейчас «пылит» в Люксембурге за «Женесс». Секу Олисе вернулся на родину, в Либерию, и сейчас приписан к клубу ЛИСКР.

Юрий Жирков и Даниэль Карвальо. Фото Алексей Иванов, -
Юрий Жирков и Даниэль Карвальо. Фото Алексей Иванов, —
24 апреля 2004 года. ЦСКА - &quot;Алания&quot; - 1:0. Армеец Дейвидас ШЕМБЕРАС (справа) в матче против свой новой команды. Фото Александра ФЕДОРОВА, &quot;СЭ&quot;.Дейвидас Шемберас: «Из футболиста ЦСКА превратился в его ярого болельщика»

Завершили карьеру: Шемберас, Одиа, Даниэль Карвальо, Красич, Гонсалес

Десять лет отдал ЦСКА Дейвидас Шемберас. Литовец закончил с футболом в 2015 году, после чего стал функционером. Сначала он занимал должность президента Ассоциации футбольных клубов Литвы, позже был спортивным директором «Жальгириса». В мае 2020-го Шемберас покинул свой пост.

Неожиданно рано завершил карьеру Чиди Одиа. Случилось это в 2012 году, по истечении срока соглашения с ЦСКА, — на тот момент ему было всего 29 лет. Не сложилась карьера у Даниэля Карвальо: после ухода из армейского клуба он так, по сути, нигде и не заиграл. В 2018 году бразилец закончил с футболом, причем последние несколько лет он выступал за полупрофессиональные команды.

Через год после ухода Жиркова на повышение отправился Милош Красич. Он ярко начал в «Ювентусе», но не смог адаптироваться к новой схеме и требованиям Антонио Конте. Завершил серб карьеру в 2018 году, последним его клубом была скромная даже по меркам чемпионата Польши «Лехия» из Гданьска.

Чилиец Марк Гонсалес, пришедший в ЦСКА как раз на смену Жиркову, так и не смог раскрыться в России из-за многочисленных травм. В 2014-м он вернулся в Южную Америку, а в 2019-м завершил карьеру. В марте этого года пришла тревожная новость — Гонсалес перенес инфаркт миокарда.

Сергей Игнашевич, Алексей Березуцкий и Юрий Жирков. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Сергей Игнашевич, Алексей Березуцкий и Юрий Жирков. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Сергей Игнашевич.Большое интервью Сергея Игнашевича. Первое после ухода из «Торпедо»

Начали тренерскую карьеру: Игнашевич, Алдонин, Рахимич, братья Березуцкие

До 39 лет играл Сергей Игнашевич, после чего стал тренером. Начинал он в ЦСКА, где руководил молодежной командой. С 2019 года тренировал «Торпедо», но весной покинул свой пост: не смог вывести автозаводцев в РПЛ, разругался с болельщиками и со скандалом ушел из клуба. Помогал Игнашевичу в «Торпедо» Евгений Алдонин. Сейчас он является помощником Дмитрия Хохлова в «Роторе».

Трудится на благо красно-синих Элвир Рахимич. С 2014 года он сменил несколько должностей: работал как с первой командой ЦСКА, так и в клубной академии. Сейчас он совмещает две работы — в команде ЦСКА 2002 года рождения и сборной Боснии и Герцеговины.

Вернулись по окончании карьеры в ЦСКА братья Березуцкие. Сейчас армейцами руководит Алексей, а Василий, наоборот, покинул клуб и отправился в «Краснодар» к Виктору Гончаренко.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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Николай Егорычев все материалы автора

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