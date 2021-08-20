Жирков близок к возвращению в ЦСКА. Где сейчас те, с кем он играл?

Нескольких старых знакомых Юрий Валентинович встретит.

Сегодня Юрию Жиркову исполняется 38 лет — возраст более чем солидный для футбола. Однако сам именинник, похоже, не собирается завершать карьеру. Вчера появилась информация, что он с большой долей вероятности вернется в ЦСКА, где сделал себе имя и откуда ушел 12 лет назад.

Чтобы оценить футбольное долголетие Жиркова, мы решили вспомнить его бывших партнеров по армейскому клубу. Тех, кто еще играет на самом высоком уровне, не так уж и много. За основу мы взяли состав ЦСКА в сезоне-2009 — именно тогда Жирков провел свой последний матч за красно-синих и перешел в «Челси».

До сих пор в ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Дзагоев, Заболотный

В 2009 году Игорь Акинфеев был на пике карьеры. Интерес к нему проявляли многие европейские клубы, среди которых выделялся «Манчестер Юнайтед». Однако голкипер остался в ЦСКА и стал легендой армейцев. Сейчас он является рекордсменом клуба по количеству проведенных матчей (678).

Застал Жиркова его будущий преемник на левом фланге обороны — Георгий Щенников. Алан Дзагоев начинал свою карьеру, которая могла стать куда более успешной, если бы не многочисленные травмы. Все они до сих пор в ЦСКА, как и Антон Заболотный, вернувшийся в родной клуб спустя восемь лет.

Вагнер Лав и Юрий Жирков. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Играют в других клубах: Эркин, Мамаев, Вагнер Лав, Жо, Нецид, Маазу, Олисе

Конкуренцию Жиркову в ЦСКА-2009 составлял Джанер Эркин. Сейчас ему 32 года, он играет за «Фенербахче» и сборную Турции. Правда, Эркин не попал в заявку национальной команды на Евро-2020. А в 2018 году он едва не оказался в тюрьме: оскорбил судью во время одного из матчей чемпионата Турции. Зато побывал за решеткой Павел Мамаев, который после выхода из заключения смог вернуться в футбол — с 2019 года он выступает за «Ростов».

Пример с Жиркова взял Вагнер Лав. В свои 37 лет он все еще крут и блистает на футбольном поле в матчах чемпионата Казахстана. Играет в Бразилии его экс-напарник по ЦСКА — Жо. Под конец карьеры он вернулся в родной «Коринтианс». Томаш Нецид, так хорошо дебютировавший в ЦСКА, после ухода из армейского клуба сменил семь команд. Сейчас 32-летний форвард представляет чешский «Богемианс».

По-прежнему в строю два африканца. Мусса Маазу после недолгого пребывания в ЦСКА сменил полтора десятка команд, а сейчас «пылит» в Люксембурге за «Женесс». Секу Олисе вернулся на родину, в Либерию, и сейчас приписан к клубу ЛИСКР.

Юрий Жирков и Даниэль Карвальо. Фото Алексей Иванов, —

Завершили карьеру: Шемберас, Одиа, Даниэль Карвальо, Красич, Гонсалес

Десять лет отдал ЦСКА Дейвидас Шемберас. Литовец закончил с футболом в 2015 году, после чего стал функционером. Сначала он занимал должность президента Ассоциации футбольных клубов Литвы, позже был спортивным директором «Жальгириса». В мае 2020-го Шемберас покинул свой пост.

Неожиданно рано завершил карьеру Чиди Одиа. Случилось это в 2012 году, по истечении срока соглашения с ЦСКА, — на тот момент ему было всего 29 лет. Не сложилась карьера у Даниэля Карвальо: после ухода из армейского клуба он так, по сути, нигде и не заиграл. В 2018 году бразилец закончил с футболом, причем последние несколько лет он выступал за полупрофессиональные команды.

Через год после ухода Жиркова на повышение отправился Милош Красич. Он ярко начал в «Ювентусе», но не смог адаптироваться к новой схеме и требованиям Антонио Конте. Завершил серб карьеру в 2018 году, последним его клубом была скромная даже по меркам чемпионата Польши «Лехия» из Гданьска.

Чилиец Марк Гонсалес, пришедший в ЦСКА как раз на смену Жиркову, так и не смог раскрыться в России из-за многочисленных травм. В 2014-м он вернулся в Южную Америку, а в 2019-м завершил карьеру. В марте этого года пришла тревожная новость — Гонсалес перенес инфаркт миокарда.

Сергей Игнашевич, Алексей Березуцкий и Юрий Жирков. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Начали тренерскую карьеру: Игнашевич, Алдонин, Рахимич, братья Березуцкие

До 39 лет играл Сергей Игнашевич, после чего стал тренером. Начинал он в ЦСКА, где руководил молодежной командой. С 2019 года тренировал «Торпедо», но весной покинул свой пост: не смог вывести автозаводцев в РПЛ, разругался с болельщиками и со скандалом ушел из клуба. Помогал Игнашевичу в «Торпедо» Евгений Алдонин. Сейчас он является помощником Дмитрия Хохлова в «Роторе».

Трудится на благо красно-синих Элвир Рахимич. С 2014 года он сменил несколько должностей: работал как с первой командой ЦСКА, так и в клубной академии. Сейчас он совмещает две работы — в команде ЦСКА 2002 года рождения и сборной Боснии и Герцеговины.

Вернулись по окончании карьеры в ЦСКА братья Березуцкие. Сейчас армейцами руководит Алексей, а Василий, наоборот, покинул клуб и отправился в «Краснодар» к Виктору Гончаренко.