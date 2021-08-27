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Сборная выгнала Жиркова. Колонка Казакова

Илья Казаков
Илья Казаков
Колумнист
Сегодня, 00:05

Статья опубликована в газете под заголовком: «Сборная выгнала Жиркова»

№ 8512, от 27.08.2021

Юрий Жирков. Фото «СЭ»
Юрий Жирков. Фото «СЭ»
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Авторская колонка известного комментатора, бывшего пресс-атташе сборной России — о нынешней ситуации в национальной команде.
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Национальная команда начинает первый сбор под руководством нового главного тренера и, пожалуй, впервые в настолько обновленном составе — в первую очередь речь о спортивном, медицинском и административном штабах. В 2015-м, после домашнего поражения от Австрии — 0:1, тогдашний президент РФС Виталий Мутко по пути в раздевалку бросил, не обращаясь ни к кому конкретно: «Пора делать новую сборную».

Речь тогда шла и о команде, и о тренере. Или даже скорее и о тренере, и о команде. Шесть лет спустя происходит что-то подобное. И пусть контракт Валерия Карпина действует до конца декабря с автоматическим продлением до конца марта в случае выхода в стыковые матчи — перемены, о которых столько уже сказано, позволяют говорить о кадровой революции. Потому что никогда ранее столько людей не приходило в команду и не уходило из нее.

Значит, речь идет о некоторых принципах Карпина. Порядке, распорядке и так далее. Так о чем с большой долей вероятности можно говорить перед его первым сбором в качестве босса сборной?

22&nbsp;августа. Москва. &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; 2:1. Нападающий &laquo;Локо&raquo; Федор Смолов&nbsp;&mdash; лидер гонки бомбардиров РПЛ.С таким Смоловым никакой Дзюба не нужен! Федор мощно начал сезон — пять голов в пяти турах

1. Сборная на какое-то время становится более закрытой.

Когда РФС опубликовал расписание медиамероприятий на сентябрьском этапе, первая мысль — что подобное вызвано ковид-ограничениями. Потом стало понятно, что это не так, — при наличии сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР в Новогорск можно было приезжать и в более сложные эпидемиологические времена. Сейчас тренеры ставят задачу оградить игроков от постоянного внимания СМИ, требуя от них большей сосредоточенности на тренировочном процессе. Поэтому нет ответа на вопрос, будут ли разрешены индивидуальные интервью с футболистами, раньше проходившие регулярно; сохранится ли подобное нововведение и в дальнейшем — на октябрьском и ноябрьском сборах.

Виталий Кафанов.Тренер вратарей сборной России Кафанов объяснил выбор голкиперов на матчи с Хорватией, Кипром и Мальтой

2. Говорить с прессой будет только Карпин. И Кафанов.

С той минуты, когда РФС опубликовал список кандидатов на сентябрьский сбор, главный тренер дал понять, что у Виталия Кафанова — особый статус. Все вопросы по вратарям — к нему, на эту тему Карпин подробно говорить не хочет. Виктор Онопко и Николай Писарев намерены хранить молчание. При том, что оба — люди публичные, часто появлявшиеся в информационном пространстве, как и врач Михаил Вартапетов, вернувшийся в РФС (пусть и совместителем) полтора десятка лет спустя.

3. «Полевым» врачом в сборной станет зенитовец Владимир Хайтин.

В команде снова три доктора, Хайтин должен выполнять обязанности того, кто выбегает на поле при необходимости (разумеется, он станет заниматься не только этим). Вартапетову такая роль знакома — много лет назад он работал врачом молодежной сборной, в составе которой в решающем матче в Дании в 2005-м на поле выходили Акинфеев, Билялетдинов, Жирков, Быстров и многие другие будущие звезды. Но позже, уже работая в «Спартаке», Михаил эти функции с себя сложил. Третьим в сборной Карпина будет Константин Моденов, десяток лет возглавляющий медико-биологическую службу РФС.

4. Будет ли в сборной документ, в котором отразят основные правила для футболистов?

Как понимаю, да. В свое время национальная команда имела опыт знакомства и с Кодексом чести от президента РФС, и с набором требований от Фабио Капелло. Ничего нового ждать не приходится — пожелания и требования к игрокам выработались годами и не несут в себе каких-то сложностей или странностей. Единственное отличие — сейчас эти условия исходят не от Карпина, а от РФС. Впрочем, футболисты к подобным условностям всегда относились спокойно.

16&nbsp;августа. Москва. Валерий Карпин.«Меня в сборной напрягает вообще все». Карпин — о составе на сентябрьские матчи

5. Сборная снова заговорит на иностранном языке.

Пять испанцев в тренерском и медицинском штабах — аналитик, специалист по физподготовке, его помощник, два физиотерапевта, с которыми Карпин, Онопко и Писарев заговорят по-испански. Такого количество иностранцев в национальной команде не было со времен Капелло. Гамма чувств к ним менялась от верхней до нижней октавы — речь о реакции футбольного мира на такое число «легионеров» после успехов, а потом неудач сборной. К ноябрю разгоревшаяся сейчас полемика по лимиту получит от главной команды страны новые доводы в пользу либо одного, либо другого лагеря спорящих. Особенно с учетом решения главы медицинского комитета РФС Эдуарда Безуглова покинуть сборную после общения с Хуаном Мартинесом, тренером по физподготовке.

Напоследок — о неприятном.

Юрий Жирков.Жирков возвращается в ЦСКА. Совершенно ясно почему. Колонка Казакова

В Новогорске продолжает восстановление после травмы, полученной на Евро-2020, Юрий Жирков. Точнее, продолжал.

В четверг после занятия к Юрию подошел новый начальник национальной команды Сергей Куличенко и попросил больше на базе не появляться и реабилитацию там не проводить.

Жирков травмировался в матче с Бельгией — в подкате, отрабатывая в обороне. Именно после этого легенда сборной, которая провела за нее 105 встреч, осталась без клуба.

Кому, как и чем он мог помешать, занимаясь на одном из двух полей в свободные от тренировок национальной команды часы?

*Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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