«В России есть лишь один яркий игрок — Головин». Червиченко — о ничьей с Узбекистаном

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко — о товарищеском матче с Узбекистаном (0:0).

— Главный вывод, который вы сделали по этой игре?

— Да я сделал вывод по двум товарищеским встречам. Похоже, заблуждался по поводу нашего положения в азиатском футболе.

— В смысле?

— Я же говорил, что если мы вступим в Азиатскую конфедерацию, то будем там на ведущих ролях. Матчи с Таджикистаном и Узбекистаном, увы, меня в этом разубедили. Оказывается, что в Азии, как и в Европе, мы не особо сильны...

— Какую игровую проблему вскрыли эти матчи?

— В России нет звезд. Это надо признать. По большому счету есть только один яркий исполнитель — Головин. Остальные — средние, добротные, хорошие, но не более того.

— И это при том, что Валерий Карпин выставил чуть ли не оптимальный состав. А фактически мы создали лишь один опасный момент, когда вратарь хозяев вытащил сложный мяч после удара Соболева.

— Да. Тоже об этом подумал. Наблюдая за чемпионатом России, мы нещадно ругаем нашу оборону. Ведь Соболев наколотил в РПЛ уже немало, а сегодня лишь однажды опасно пробил. С другой стороны, раз сборная России не пропустила, значит, дело не в защите (смеется). Получился ребус, который пока я разгадать не могу. Что же хуже в этой сборной: атака или оборона?

— Захарян, возможно, самый обсуждаемый футболист нашего чемпионата в свете информации о том, что им предметно интересовался «Челси». Как он вам в этих двух играх?

— Надо знать, что с ним творится. Вспомните ситуацию с Хвичей. Его сватали в топ-клубы, но он никуда не перешел и скис в «Рубине». Но когда все-таки оказался в «Наполи», то вспыхнул, расцвел. Возможно, и Захарян пока ментально сдулся. Надеюсь, это временная история.

— Две ничьи со среднеазиатскими командами сильно бьют по имиджу российского футбола?

— Да никак не бьют! Во-первых, мы ни разу не проиграли. Во-вторых, обе встречи провели на выезде. Товарищеские матчи я всегда рассматриваю как некий эксперимент на поле. Другой настрой, другие нервы. Да все другое. Так что, считаю, не стоит подвергать жесткой критике футболистов и тренеров. При этом, конечно, нужно говорить и об очевидных минусах.

— Каких?

— Это отсутствие яркой, острой игры и полная беспомощность в атаке.

— Скептики сейчас пишут в комментариях: «Ну и хорошо, что России нет на чемпионате мира, нам нечего там делать».

— С ними отчасти можно согласиться. Боюсь, с такой игрой мы бы заняли последнее место в своей группе. Хотя, опять же, надо разделять эмоциональный настрой в официальных матчах и товарищеских. Одно дело — на ЧМ грызть землю, убиваться, а другое — поехать на относительном расслабоне в братские республики.

— Светлое пятно в сборной России по этим двум матчам.

— Не могу сказать.

— Пиняев?

— Никого выделять не буду. Ничего яркого, к сожалению, не увидел. Вспышки надежды нет...

— Безнадега?

— Да в какой-то степени и хорошо, что вничью сыграли. Был бы ВАР — кто знает, может быть, и пенальти бы поставили в ворота Шунина... Наши бы арбитры могли рассмотреть в том эпизоде что угодно (смеется). Ну что поделать... Надо больше работать. Сейчас появилось время, чтобы давать шансы молодым. Тому же Пиняеву. Если, допустим, нас вернут в мировой футбол через два года, то мы должны быть к этому готовы, создать к этому моменту крепкую команду.