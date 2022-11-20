Футбол
Сборная России
Статьи
Все материалы Новости Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 18:20

«В России есть лишь один яркий игрок — Головин». Червиченко — о ничьей с Узбекистаном

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Момент матча между сборными Узбекистана и России.
Фото РФС, Telegram
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко — о товарищеском матче с Узбекистаном (0:0).
Товарищеские матчи.
20 нояб, 15:00. Pakhtakor Markaziy (Ташкент)
Узбекистан
0:0
Россия

— Главный вывод, который вы сделали по этой игре?

— Да я сделал вывод по двум товарищеским встречам. Похоже, заблуждался по поводу нашего положения в азиатском футболе.

— В смысле?

— Я же говорил, что если мы вступим в Азиатскую конфедерацию, то будем там на ведущих ролях. Матчи с Таджикистаном и Узбекистаном, увы, меня в этом разубедили. Оказывается, что в Азии, как и в Европе, мы не особо сильны...

20&nbsp;ноября. Ташкент. Узбекистан&nbsp;&mdash; Россия. Россия не выиграла и в Ташкенте. Но сборной нужны такие матчи

— Какую игровую проблему вскрыли эти матчи?

— В России нет звезд. Это надо признать. По большому счету есть только один яркий исполнитель — Головин. Остальные — средние, добротные, хорошие, но не более того.

— И это при том, что Валерий Карпин выставил чуть ли не оптимальный состав. А фактически мы создали лишь один опасный момент, когда вратарь хозяев вытащил сложный мяч после удара Соболева.

— Да. Тоже об этом подумал. Наблюдая за чемпионатом России, мы нещадно ругаем нашу оборону. Ведь Соболев наколотил в РПЛ уже немало, а сегодня лишь однажды опасно пробил. С другой стороны, раз сборная России не пропустила, значит, дело не в защите (смеется). Получился ребус, который пока я разгадать не могу. Что же хуже в этой сборной: атака или оборона?

— Захарян, возможно, самый обсуждаемый футболист нашего чемпионата в свете информации о том, что им предметно интересовался «Челси». Как он вам в этих двух играх?

— Надо знать, что с ним творится. Вспомните ситуацию с Хвичей. Его сватали в топ-клубы, но он никуда не перешел и скис в «Рубине». Но когда все-таки оказался в «Наполи», то вспыхнул, расцвел. Возможно, и Захарян пока ментально сдулся. Надеюсь, это временная история.

— Две ничьи со среднеазиатскими командами сильно бьют по имиджу российского футбола?

— Да никак не бьют! Во-первых, мы ни разу не проиграли. Во-вторых, обе встречи провели на выезде. Товарищеские матчи я всегда рассматриваю как некий эксперимент на поле. Другой настрой, другие нервы. Да все другое. Так что, считаю, не стоит подвергать жесткой критике футболистов и тренеров. При этом, конечно, нужно говорить и об очевидных минусах.

Узбекистан&nbsp;&mdash; Россия. Узбекистан — Россия: вторая нулевая ничья сборной подряд. Онлайн-трансляция матча

— Каких?

— Это отсутствие яркой, острой игры и полная беспомощность в атаке.

— Скептики сейчас пишут в комментариях: «Ну и хорошо, что России нет на чемпионате мира, нам нечего там делать».

— С ними отчасти можно согласиться. Боюсь, с такой игрой мы бы заняли последнее место в своей группе. Хотя, опять же, надо разделять эмоциональный настрой в официальных матчах и товарищеских. Одно дело — на ЧМ грызть землю, убиваться, а другое — поехать на относительном расслабоне в братские республики.

— Светлое пятно в сборной России по этим двум матчам.

— Не могу сказать.

— Пиняев?

— Никого выделять не буду. Ничего яркого, к сожалению, не увидел. Вспышки надежды нет...

— Безнадега?

— Да в какой-то степени и хорошо, что вничью сыграли. Был бы ВАР — кто знает, может быть, и пенальти бы поставили в ворота Шунина... Наши бы арбитры могли рассмотреть в том эпизоде что угодно (смеется). Ну что поделать... Надо больше работать. Сейчас появилось время, чтобы давать шансы молодым. Тому же Пиняеву. Если, допустим, нас вернут в мировой футбол через два года, то мы должны быть к этому готовы, создать к этому моменту крепкую команду.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Катар 0
Эквадор 0
1-й тайм

Обе забьют - да

24%

2.26

П1

18%

3.70

П2

16%

2.30
⚽ Футбол. ЧМ
Сенегал
Нидерланды

ТБ 2.5

30%

2.20

ИТБ2 (1.5)

26%

1.83

Ф2(-1)

23%

1.98
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Иран

ИТБ1 (1.5)

28%

1.70

Ф2(1.5)

23%

1.74

Обе забьют - да

17%

3.00
Футбол
Сборная России по футболу
Сборная Узбекистана по футболу
Андрей Червиченко
5
0
Читайте также
Какой сборная России могла быть на ЧМ-2022: состав, схема, лидеры
Криштиану может установить рекорд мира. Мбаппе дороже девяти сборных
Крупный пожар произошел на площади трех вокзалов в Москве
Площадь пожара в складском здании в центре Москвы увеличилась до 2,5 тыс. кв. м
Украинский военнослужащий незаконно зашел на территорию Белоруссии
Как вести себя на дороге
Материалы сюжета: Сборная России, осень-2022: сборы и матчи в сентябре и ноябре
Силкин обвинил игроков сборной России в непрофессионализме: «Стоячее болото!»
Джикия — о матче с Узбекистаном: «У Соболева были достаточно хорошие моменты»
Жуков об игре против Узбекистана: «У ребят очевидно отсутствует мотивация. Лучше уж двусторонки играть»
Джикикя — о сборной Узбекистана: «Почувствовал команду — достаточно хороший уровень»
Джикия — о товарищеских матчах: «Спокойно делаем свою работу и будем стараться становиться лучше»
Комличенко — о матчах с Таджикистаном и Узбекистаном: «По результатам неудовлетворительно»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Россия не выиграла и в Ташкенте. Но сборной нужны такие матчи
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости