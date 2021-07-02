Столкновение миров. Колонка Казакова о пресс-конференции Черчесова

Авторская колонка известного комментатора, бывшего пресс-атташе нашей национальной команды — о разговоре главного тренера сборной с журналистами

Я давно не видел, чтобы Черчесов так волновался.

Он шел на пресс-конференцию, поднимаясь на сцену по ступенькам все выше и выше от уровня пола, где стояли кресла журналистов, — и его ждало кресло с очень скупой надписью: «Черчесов Станислав Саламович».

И только. Без указания должности.

Конечно, Черчесова все знали и так, и не только собравшиеся в зале. Но с учетом слухов, споров, слов президента, прозвучавших недавно, никто толком не понимал — он уходит или остается.

Мне кажется, он и сам это не понимал. Поэтому и волнение было таким. Черчесов шел на пресс-конференцию, которую сам и организовал. Будь это мероприятие РФС, с учетом важности события, вряд ли бы оно прошло не в Доме футбола на Таганке.

И табличка у кресла Черчесова, как и отсутствие в зале хоть каких-то официальных представителей федерации кроме фотографа, словно отбрасывало всех в день вчерашний. Когда прошло заседание техкома РФС, после которого участники поделились мнениями, после которого появился комментарий главного тренера — а затем на сайте РФС вечером вышел сухой текст с загадочной фразой:

«Техком признал результат выступления сборной неудовлетворительным. Все остальные высказывания его членов являются частным мнением».

Поэтому и было не вполне ясно — это частная пресс-конференция Черчесова или нет?

Хотя, возможно, это интересовало только меня.

Когда Черчесов заговорил, стало понятно, что выйти на общение с журналистами — это его личная идея. Как и в ноябре, когда после резонансного поражения от Сербии он решил пойти в эфир «Матч ТВ» по своей собственной инициативе, позже объяснив, что хотел ответить на все неудобные и неприятные вопросы.

Мотив был понятен, исполнение в обоих случаях оставляло желать лучшего. Наверное, держать паузу дальше было бы странно, но, как показалось, волнение не дало возможности тренеру четко изложить свои доводы. По крайней мере, первый час разговора, да даже больше, его ответы часто вызывали недоумение у аудитории. Потом, когда беседа пошла в более спокойном русле, ответы тоже стали точнее. Возможно, потому, что речь пошла о конкретных игроках и ситуациях, а не о темах, на которые вряд ли можно было ответить за 10-15 минут.

На техкоме собеседниками и оппонентами Черчесова были коллеги из профессионального футбола, привыкшие мыслить и говорить в схожей манере. Здесь же напротив тренера была совершенно иная аудитория — которая хотела услышать понятные ей ответы на те вопросы, на которые тренер, возможно, и сам не в состоянии был ответить:

Про психологию игроков на больших турнирах, про тактику после пропущенного гола, про все то глобальное, что сводится, по сути, к единственному вопросу — почему весь наш футбол сегодня в такой ситуации?

Он отвечал как мог. Судя по взгляду, ждал если не поддержки у зала, так понимания, — и не находя, продолжал волноваться. Перескакивал с темы на тему. Пытался шутить. Обращался к частным примерам.

Потому что это был не просто разговор с журналистами. Пресс-конференцию смотрела вся страна — которая тоже ждала простых ответов на такие непростые вопросы.

Однажды он не сдержался. Переспросил: «Как с Бельгией играть в футбол, в открытый футбол, когда каждая атака может завершиться их голом?» И это была пропасть — между ним и журналистами.

Почему не играем в открытый футбол с Бельгией? А как можно с ними играть в открытый футбол? Два мировоззрения, которые не совпадают.

Почему Дзюба не вел себя как капитан венгров Салаи? А он сказал точно такую же речь, только ее не стали показывать. Потому что у каждого свое.

Но ведь он захотел прийти. Догадываясь, что от него хотят услышать, и все равно собираясь гнуть свою линию.

Вопросов к Черчесову после этой пресс-конференции не осталось.

Теперь вопросы только к РФС. По сути — два, но взаимоисключающих.

Первый — если тренер остается, то почему?

Второй — если все-таки будет замена, то когда и на кого?

1 сентября России играть с Хорватией. Это будет матч за первое место в группе.

Выведет ли команду на эту игру Черчесов? Выведет ли ее кто-то другой?

Хотелось бы понимать. Уже почти две недели прошло после поражения в Дании. И уже меньше двух месяцев осталось до игры с хорватами.

Ответа пока нет.