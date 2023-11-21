Футбол
Сборная России
Статьи
Все материалы Новости Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 14:15

Победа над врагами нашего футбола. Егоров — о смысле матча Россия — Куба

Дмитрий Егоров
Автор отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Футболисты сборной России празднуют победу над Кубой
Футболисты сборной России празднуют победу над Кубой.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Твердая позиция обозревателя «СЭ».
Товарищеские матчи.
20 нояб, 19:30. Волгоград Арена (Волгоград)
Россия
8:0
Куба

Давайте называть вещи своими именами. Куба — очень слабая сборная. Игроки, которых привезли в Россию, — никакие. Их разгром — не достижение. Но люди, утверждающие, что нашей национальной команде подобные матчи не нужны, — враги.

Можем назвать их врагами Отечества, но не станем бросаться громкими словами — просто признаем как минимум врагами тех 40 с лишним тысяч человек, купивших билеты и заполнивших стадион в Волгограде. Для них матч сборной — главное развлечение осени, шоу и просто большое событие в жизни. Для них увидеть Головина или Миранчука — удача и огромная искренняя радость. Для них победа — счастье. Да, счастье! Такие люди есть. Это глубинные миллионы. И если вы считаете, что их радость — смешна, а интересы — мелки и недостойны внимания, что в России не стоит ориентироваться на «плебс», то вы делите народ на сорта и выступаете их прямым врагом.

Футболисты сборной России радуются победе над Кубой. 8:0 — Россия показала всю мощь и раскрошила Кубу. Но переоценивать результат не стоит

Требующие распустить сборную — еще и враги футболистов. Да, кому-то из игроков просто лень было лететь в Волгоград и бесплатно, без премиальных, «возить» бедолаг с Кубы. Да, многие предпочли бы спокойно сидеть дома. Но матчи национальной команды вынужденно выдергивают молодежь в те условия, когда ты посещаешь Мамаев курган, узнаешь историю Родины и транслируешь ее юным подписчикам. В условия, где ты выходишь на поле при 40 тысячах зрителей и реально замечаешь, что делаешь их вечер лучше, а жизнь — насыщеннее. В условия, где у тебя, при всей комичности происходящего на газоне, появляется важная статистика в международных встречах. Да и нужно прямо сказать: матчи за сборную, посещение регионов, встречи с гостями из других стран — все это важные шаги в развитии личности футболиста. И если иначе эта личность не способна развиваться, то нет ничего плохого, чтобы делать это из-под палки — как в школе.

Александр Сильянов наносит удар по&nbsp;воротам кубинцев.

Требующие распустить сборную — еще и враги для самих себя. Если они задирают носы и грезят лишь Европой, официальными турнирами и именитыми соперниками, то единственный вариант приблизить возвращение — показывать, что мы самодостаточны и можем делать шоу даже на таких играх, как с Кубой. Что Россия — это тот европейский рынок, где на стадионе — аншлаг (что видно и по ТВ-картинке), вокруг — концерты и движуха, а в воротах соперников — уйма мячей. И раз страна независима, самодостаточна и способна приносить в том числе финансовую выгоду УЕФА — значит, вопрос о ее возвращении может и должен ставиться, пусть пока и без больших шансов на положительный ответ. Но дискуссия в таком случае точно начнется. А вот со страной, где сложат лапки, откажутся от себя самих и своей сборной, будут стыдиться побед и приготовятся к новым наказаниям, и разговаривать не о чем, останется только издеваться.

Валерий Карпин. «Почему я не пою гимн России? Зато я «Валера, Валера» пою!» Карпин — после разгрома Кубы

Так что Россия в понедельник победила не Кубу. Этим ребятам, которые не могли поделиться футболками, потому что форма стоит дороже зарплат, наоборот, спасибо за то, что приехали. Россия — РФС, игроки, люди, которые пришли на стадион — победила врагов внутренних. И это на сегодня самое главное. И останавливаться нельзя: больше матчей, экспериментов, забитых мячей, шоу и праздника.

Нам это нужно!

Футбол
Сборная Кубы по футболу
Сборная России по футболу
20
24
Читайте также
«Любой упавший с неба мяч словно умирает у него на ноге». Почему Бербатов был уникальным нападающим
Отбор Евро 2024, что решается сегодня: Хорватия или Уэльс — этот расклад в том числе зависит от Армении
Антонов назвал новый пакет помощи США для Украины успокоительной пилюлей
ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ с помощью минометов «Сани»
Премьер-министр Японии выразил готовность к запуску спутника КНДР
На Курскую АЭС-2 доставили «атомное сердце» второго энергоблока
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: Сборная России в ноябре: заключительный сбор 2023 года
Игрок сборной Кубы не смог обменяться футболками с Миранчуком после товарищеского матча
В РФС надеются, что Карпин хочет продолжать работу в сборной: «Мы ему полностью доверяем»
В РФС назвали нелогичным количество игроков «Зенита» в сборной России
Геркус: «Полные трибуны в Волгограде стали лишним напоминанием, для кого играет сборная России»
Волков объяснил разгромную победу над Кубой: «Был недостаточный уровень сопротивления»
Глебов о победе над Кубой: «Матч с Камеруном был интереснее. Это соперник другого уровня»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Почему я не пою гимн России? Зато я «Валера, Валера» пою!» Карпин — после разгрома Кубы

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости