«Почему я не пою гимн России? Зато я «Валера, Валера» пою!» Карпин — после разгрома Кубы
— В одном из послематчевых интервью вы сказали, что недовольны. Чем можно быть недовольным, когда команда побеждает 8:0?
— Меня спросили, всем ли я доволен. Я ответил, что не всем. Концовка первого тайма не понравилась — последние минут 7-8. Хоть в этот период мы и забили третий гол.
— Казалось, вам не понравилось, что стадион пел песню в вашу честь. Какая ваша любимая композиция у Афродиты?
— Я больше никакой не знаю, кроме «Валера, Валера».
— Вы посчитали неуместным исполнение этой песни после завершения матча?
— Считаю лишним кого-то выделять. Есть Валеры, Пети, Васи... Не считаю правильным акцентировать на этом внимание. Лучше сосредоточить его на всей сборной, а не на каком-то одном человеке. И не так важно, на ком именно.
— Раз за разом при исполнении гимна Российской Федерации вы его не поете. Почему?
— Не знаю, ни почему.
— Но вы же знаете слова.
— Все знают. Кто-то поет, кто-то не поет.
— Гимн — один из символов государства. Вы все-таки подаете пример.
— Зато я пою «Валера, Валера».
— Как оцените игру дебютантов сборной — Черникова и Кривцова?
— Нормально, обыкновенно. Какие-то вещи для них новые, они провели с нами первые тренировки, но футболистов надо оценивать, когда счет 0:0. Плюс уровень соперника тоже оказывает большое влияние. Одно дело играть против Камеруна, другое — против Кубы. Хотя Кубу тоже надо еще обыграть, как мы увидели на примере Кении.
— Что сказали Сергею Пиняеву после нереализованного пенальти? Могли повторить рекорд сборной России.
— Пиняеву ничего не сказал. Не забил и не забил, ладно. Ничего страшного.
— Ранее вас спрашивали про возможный матч против команды медиалиги. Вы сказали, что в этой игре не было бы спортивной составляющей. Сегодня счет 8:0. Не кажется ли вам, что в матче против условной сборной медиалиги было бы не меньше спортивной составляющей, чем с Кубой?
— Я свое мнение не изменил. Да, 8:0. Но я уже говорил про пример с Кенией — с ней сыграли 2:2. Тут не только от соперника зависит, но и от нас. Сегодня сыграли так, как нужно было. Поэтому и счет 8:0. Возможно, они пониже уровнем. Но можно было и сборную Кубы не обыграть... Да и команду медиалиги можно не обыграть.
— Как оцените состояние волгоградского газона, антураж матча и приезд сборной в Волгоград?
— Встретили нас великолепно, антураж матча сумасшедший, запредельный. Слова благодарности всем, кто организовывал и кто пришел на стадион. Наверное, болельщики тоже внесли какую-то лепту в счет. Приятнее играть при такой поддержке.
По поводу поля были опасения, когда нам присылали видео газона, плюс шел дождь постоянно, но поле выдержало два тайма. Никаких нареканий быть не может.
— Из всех матчей в 2023 году какой можете выделить по самоотдаче?
— Все очень просто — Камерун.
— А если топ-3?
— Камерун. Иран. И либо Ирак, либо Куба.