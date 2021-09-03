Черчесов — Карпин: это дуэль! Колонка Казакова
Его выбрал РФС, хотя оппонентами были Курбан Бердыев и немецкий тренер, сделавший свою сборную лучшей. Выбрал, после того как наша сборная провалилась на Евро и страна требовала от национальной команды новых лиц и идей. Назначение не стало однозначным. И первый его матч не убедил, хотя закончился нулевой ничьей с крепким соперником.
Речь сейчас о стыке лета и осени 2016-го. Когда в сборной игрой в Турции дебютировал Станислав Черчесов. Можно проверить — СМИ после того матча писали:
— как много перемен случилось в составе;
— что за процессом обретения нашей командой нового лица будет крайне интересно наблюдать;
— и что наконец-то сборная показала движение и настрой.
Наверное, это забавно — не ощущение, что мир движется по спирали, а что судьба снова свела их друг с другом.
Карпина и Черчесова.
Глупо отрицать, что между ними есть какая-то незримая связь. От которой они откажутся, если спросить. Точнее, уже спрашивали — услышав в ответ и «не планирую встречаться», и «можно дальше не продолжать».
Еще глупее не видеть, как жизнь связывает их. Сначала в «Спартаке», теперь в сборной. Карпин второй раз меняет Черчесова в самых обсуждаемых коллективах России.
С красно-белыми каждый из них брал серебро. Оба на определенном этапе карьеры — уже после «Спартака» — спускались в ФНЛ: «Жемчужина», «Армавир». Оба уезжали в иностранные чемпионаты: «Легия», «Мальорка». В национальной команде Черчесов дошел до четвертьфинала ЧМ-2018 и вышел на Евро-2020 — те ориентиры, по которым мы будем сравнивать Станислава и Валерия сейчас.
В Новогорске Карпин даже переехал на другой этаж, определив прежний люкс главного тренера под массажную. Подобные вещи в эпоху Telegram-каналов скрыть сложно. И если это действительно так, такое решение не разрывает, а только подчеркивает связь двух специалистов.
Не думаю, что это страшно — подобные искры, электричество, такая дуэль. Для нашего футбола неплохо.
Роналду и Месси. Агасси и Сампрас. «Барселона» и «Реал». Прост и Сенна. Любой вид спорта двигают вперед только противостояния.
Подобной интриги, шипящей, с искрами (посмотрите, что происходит в любом комментарии, любой статье, где это виртуальное соперничество Черчесова и Карпина выводится на передний план), у нас не было давно.
«Зенит» в последние годы вновь стал большой силой. «Спартак» ушел в сильную оппозицию чемпиону. Но тренерской схватки в российском футболе — да еще такой, когда фамилия оппонента вызывает эмоцию, — не случалось долго.
Правда, сейчас их сравнивают заочно. Но кроме сборной, уверен, у них есть еще один предмет интереса. «Спартак».
И пусть кто-то уверен, что в случае отставки Руя Витории команду примет Паулу Фонсека, все равно фамилии Черчесова и Карпина постоянно обсуждаются применительно к клубу, который они тренировали, но ушли, оставив недосказанность.
Это дуэль.
Даже если они сами с такой постановкой вопроса не согласятся.
* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
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