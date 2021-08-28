Главный тренер сборной России — о выборе первого вратаря, атмосфере в команде и первых тренировках команды.

Сборная России уже заехала на тренировочную базу в Новогорске, где активно готовится к отборочным играм чемпионата мира 2022 года. В субботу, 28 августа, прошла открытая для прессы тренировка, после которой Валерий Карпин откровенно пообщался с журналистами. Главный тренер сборной рассказал о выборе капитана, изменениях в штабе, а также о сахаре и борще.

«О первом вратаре в сборной я узнаю 31 августа в 11 часов вечера»

— Это первая открытая тренировка, где много журналистов. Чувствуете давление?

— Давление — нет. Наверное, только интерес, раз столько народу приехало. Интерес, видимо, есть.

— Вечерние тренировки связаны с какой-то особой подготовкой?

— Нет. Главное, чтобы было привычнее и лучше футболистам. Мне-то как-то без разницы — утром или вечером проводить. Просто утром были другие мероприятия — приезжали футболисты, которые играли вчера. Они к 12.00 прибыли в Новогорск, потом прошли все процедуры: оформление, проверку здоровья. Только к вечеру освободились.

— Один из важных вопросов — о капитане в сборной. Решили уже?

— Еще не определился. Как решим командой, так и будет. Я не знаю, будет ли это голосование.

— С основным вратарем сборной определились?

— Это к Виталичу вопрос (Виталию Кафанову, тренеру вратарей сборной России. — Прим. «СЭ»). Не спрашивайте про вратарей, я уже все сказал. Вы что, не верите? Я ничего не знаю.

— Когда вы узнаете о первом вратаре в сборной?

— В предыгровой день. 31 августа, где-то в 11 часов вечера.

— Три дня до игры с Хорватией — это много или мало? Удается ли что-то изменить?

— Конечно, мало (смеется). Любой тренер вам скажет, что этого мало. Удастся ли что-то изменить, будет понятно только после игры.

— Кто изгнал Жиркова из расположения сборной?

— Никто Жиркова из расположения сборной России не изгонял. Во-первых, это не расположение сборной, а Новогорск. Во-вторых, я узнал об этой ситуации из интернета. Переговорил с людьми, мне все объяснили. К Жиркову подошли и сказали: «Наверное, не лучший вариант, если вы здесь будете». Опять же — это мне сказали. На этом разговор закончился, дальше я не знаю, как ситуация развивалась.

«Врачи не предоставили данные и ушли»

— Можете объяснить изменения в штабе сборной России?

— Врачи поменялись, они ушли в свои клубы. Почему они ушли — вопрос не ко мне. Врачи сами решили уйти. Да, мы запросили данные — историю болезни. У любых докторов она должна быть. Ничего сверхъестественного нет, мне такая информация нужна. Они не предоставили данные и ушли.

— А почему ушел Евгений Савин?

— Его уход объясняется тем, что федерация решила поменять начальника команды. Это не мое решение.

— В «Лужниках» будет всего 3 тысячи зрителей. Как вы к этому относитесь?

— С большим сожалением, так бы это назвал. К нам есть интерес, и нам нужна поддержка. Не просто хотим, а она нужна ребятам. К сожалению, в каких-то местах можно [собираться]. Для меня эта ситуация непонятна, как и для многих. Мы живем в тех реалиях, которые есть.

— Была ли попытка перенести игру на стадион «Динамо»?

— Да, такая попытка была, но хорваты отказались. Я понимаю почему. Три тысячи на стадионе «Динамо» смотрятся и звучат по-другому, нежели в «Лужниках».

— Вы резко высказывались о действиях Роспотребнадзора, о сокращении числа зрителей. Вы пытались повлиять как-то на это?

— Я — нет. Федерация пыталась. Вы об этом пишете и говорите. Вы думаете, меня послушают?

— Действительно ли порядки в команде стали строже? Массаж обязательный, тортики под запретом.

— Да, как и в любой другой нормальной профессиональной команде.

Дебютировать в сборной, наверное, было бы легче с Мальтой

— Определились со схемой на матч с Хорватией?

— Увидите. Может, вам еще ключи от квартиры дать?

— Дебют в сборной России с какой командой лучше проводить?

— На подготовку и знакомство у нас мало времени. Я общался с многими футболистами, пытался с ними познакомиться еще до сбора. При всем уважении к сборной Мальты, наверное, с ними было бы легче начинать. Лучше или нет — я не знаю.

— Вы говорили, что сборной не хватает смелости и дерзости. Что вы имели в виду? Уважения к противнику, неуверенность в атаке?

— Бороться, я думаю, не надо. А необходимо это пытаться изменить. Уважать соперника надо, а вот бояться не надо. Это относится к любому сопернику. Не надо дрожащих коленок.

— Мы на Евро-2020 видели, как команда постоянно играла от обороны...

— Вот это и хотелось бы изменить.

— Успеете до игры с хорватами отработать две-три схемы?

— Ага, две-три. Нам одну бы отработать. Главную схему, генеральную. Другие схемы, наверное, легче к восприятию — стоять сзади и осторожно играть в атаке. Многие команды и так это умеют.

— Гильерме сегодня не тренировался с основными вратарями. С чем это связано?

— У него небольшое повреждение ахилла. Это почти после каждой игры происходит, все нормально. Он будет уже завтра готов.

«О накопившейся усталости у игроков пока смешно говорить»

— Как оцениваете функциональное состояние футболистов?

— Есть усталость у тех, кто играл вчера. Это нормально. Любой футболист, который сыграл 90 минут, чувствует усталость. О накопившейся усталости смешно пока говорить.

— Почему вы закрыли большинство тренировок сборной?

— Мы закрыли меньшую часть. Вот сегодня открытая и 31 августа.

— 31 августа регламентирована УЕФА.

— Ну и хорошо. Это мое решение. От вас мне скрывать нечего, но я не хочу, чтобы ходило много народу.

— Отсутствие Модрича облегчит задачу для нашей сборной?

— Хорватия — это не только Модрич. Да, хороший игрок. Наверное, им его будет не хватать. Это их проблемы.

— Вокруг сборной много негатива — дело врачей и история с Жирковым. Вы чувствуете, что как-то обстановка нагнетается?

— Да, чувствую, как ты напрягаешь обстановку. Ты говоришь про две вещи, которые абсолютно непонятны. Про врачей я все сказал. Люди захотели уйти и ушли. Какая здесь негативная обстановка? Не сработались с Луисом. Информацию запросил Луис, а я через него. Если у доктора нет истории болезни пациента, то о чем говорить? Люди захотели уйти — о'кей. Я бы хотел, чтобы они остались.

— Вы разговаривали с ними?

— Нет. Люди работали на РФС, на сборную. Если не хотят, то не будем держать силой.

— Вы ушли из «Ростова», но в сборной врачи-совместители, пресс-атташе — совместитель. Почему так?

— Работа, которую они проделывают, позволяет это делать. А работа главного тренера — нет. Для меня лично это непозволительно.

— Уже сейчас понимаете, что поступили правильно, уйдя из «Ростова»?

— Сто процентов, правильно. До сборов был огромный объем работы, если бы еще «Ростов» был, я бы точно с ума сошел.

«Футболисты, может, раньше водку пили. Я здесь при чем?»

— Объясните, почему вы запретили в сборной сахар?

— Потому что они профессиональные футболисты.

— Но до этого-то они ели сладкое...

— До этого они, может, и водку пили. Я здесь при чем? Это значит —хорошо? Сахар ничего хорошего футболистам не дает.

— Вы сами едите сахар?

— Ем, я же не футболист.

— Что еще запретили? Борщ?

— Борщ вчера ели.

— В сборной много новых лиц. Может, еще игроков из ФНЛ брать?

— Если будут соответствовать уровню, то почему нет?

«Хорватия — фаворит в нашем матче»

— Как вы относитесь к реформе РПЛ, которую предлагает РФС («Юпитер-16»)?

— Думаю, для нашей страны не подходит. Возможно, подходит для какой-то маленькой страны. Для нас гладкий чемпионат — более чем. Другие вещи надо менять.

— Какие?

— Например, воспитывать детских тренеров. Все беды оттуда. Если нет учителей, то не будет учеников хороших. Соответственно, не будет конкуренции.

— В чем сейчас проблема? Раньше же были...

— Раньше — это когда? В СССР?

— В ваше поколение.

— Да, у детских тренеров была ставка 120 рублей, на которые можно было спокойно существовать. А сейчас на 20 тысяч рублей ни один мужчина прокормить семью не сможет.

— Кто фаворит в матче Россия — Хорватия? Все-таки они прошли дальше нас на ЧМ-2018.

— Хорватия, вы сами объяснили почему.

— Можете что-то сказать болельщикам, чтобы они поверили в сборную в игре с хорватами?

— Могу сказать только одно: мы будем пытаться заслужить, вернуть их расположение. Оставим на поле все, что есть у футболистов на данный момент. Хватит этого для победы или нет? Честно — еще не знаю.