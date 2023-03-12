Зиньковский предложил вызвать Промеса в сборную России

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал попадание в расширенный состав сборной России на мартовский сбор.

«В расширенном списке 40 человек. Конечно, он еще очень сильно сократится. Круто, если в сборной будет десять игроков «Спартака». Можно выпускать нас и играть. И еще Квинси вызвать — в таком случае будет 11 человек (смеется)! Это хорошо и для клуба, и для ребят. Особенно для тех, кого вызывают в первый раз, — еще раз отдельно поздравляю. Конечно, хочется, чтобы ребята попали в окончательный список. Чем больше, тем лучше», — приводит слова Зиньковского «Чемпионат».

В расширенный список сборной России попали сразу 10 футболистов «Спартака»: Георгий Джикия, Александр Селихов, Руслан Литвинов, Никита Чернов, Данил Пруцев, Антон Зиньковский, Александр Соболев, Михаил Игнатов, Даниил Хлусевич и Даниил Денисов.