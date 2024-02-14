Дуарте: «Очень взволнован и рад, что Парагвай приедет в Москву для игры со сборной России»

Защитник «Спартака» и сборной Парагвая Алексис Дуарте прокомментировал «СЭ» новость о том, что его национальная команда проведет товарищеский матч против России.

14 февраля РФС объявил о проведении товарищеского матча против сборной Парагвая. Игра состоится 25 марта на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Перед этим команда Валерия Карпина 21 марта там же сыграет со сборной Сербии.

— Россия сыграет с Парагваем. Твои эмоции?

— Очень взволнован и очень рад, что сборная Парагвая приедет в Москву для игры с Россией. Перед матчем нужно учитывать, что обе команды физически очень развиты! Будет интересно.

— Как изменилось твое отношение к России за то время, что ты тут играешь?

— На самом деле, в первое время я был очень удивлен футболом. Мяч двигают быстро, игры очень интенсивные.

— Сравни сборную России и Парагвай по силе.

— Сборная России хорошо развита физически. Так же, как и команда Парагвая. Обе команды играют на высоких скоростях. Уверен, это будет интересный матч!

Сборная Парагвая занимает 53-е место в рейтинге ФИФА. Команда идет на седьмом месте в отборочном турнире ЧМ-2026.

Все российские команды отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.