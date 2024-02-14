Семин считает, что матч с Парагваем будет полезным для сборной России: «РФС — молодцы, что находят такие спарринги»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал «СЭ» новость о том, что сборная России проведет товарищеский матч против Парагвая.

14 февраля РФС объявил о проведении товарищеского матча против сборной Парагвая. Игра состоится 25 марта на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Перед этим команда Валерия Карпина 21 марта там же сыграет со сборной Сербии.

«Во-первых, это очень хорошее решение РФС. И они молодцы, что находят такие спарринги, которые будут очень и очень полезны для нашей национальной сборной. Потому что все команды Южной Америки — высокой квалификации. И Парагвай — это сборная, которая имеет в своем составе очень-очень хороших игроков, которые выступают как в Европе, так и у себя дома», — сказал Семин корреспонденту «СЭ» Анастасии Тынянкиной.

По информации «СЭ», сборная Парагвая проведет полноценный тренировочный сбор в России.

Сборная Парагвая занимает 53-е место в рейтинге ФИФА. Команда идет на седьмом месте в южноамериканском отборочном турнире ЧМ-2026.