Матч сборной России с Парагваем будет учтен в рейтинге ФИФА

В службе коммуникаций РФС сообщили «СЭ», что товарищеская встреча между сборными России и Парагвая будет учтена в рейтинге ФИФА.

14 февраля РФС объявил о проведении товарищеского матча против сборной Парагвая. Игра состоится 25 марта на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Перед этим команда Валерия Карпина 21 марта там же сыграет со сборной Сербии.

По информации «СЭ», сборная Парагвая проведет полноценный тренировочный сбор в России.

Сборная Парагвая занимает 53-е место в рейтинге ФИФА. Команда идет на седьмом месте в отборочном турнире ЧМ-2026.

Все российские команды отстранены от участия в международных соревановниях под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.