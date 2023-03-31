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Сегодня, 13:15

Денисов — о сборной: «Спартаковский дух будет, если мы поедем на крупный турнир, где будут играть мои одноклубники»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Даниил Денисов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Защитник «Спартака» Даниил Денисов в интервью «СЭ» рассказал о работе на мартовском сборе национальной команды России.

«Это мой первый вызов. Сначала мне необходимо попасть в состав и закрепиться, чтобы постоянно играть. Выпадает такой шанс на отборочные матчи к Евро-2024 или товарищеские игры против Ирана и Ирака — нет разницы. Много игроков «Спартака»? Когда много знакомых, это отлично. Так получается, что много спартаковцев. Но я никак это не оцениваю. Это промежуточный результат. Спартаковский дух будет, если мы поедем на какой-то крупный турнир, где в большей массе будут играть мои одноклубники. Сейчас на это не стоит обращать внимание», — сказал Денисов «СЭ».

20-летний защитник дебютировал за сборную России в товарищеском матче против национальной команды Ирака (2:0). Ранее команда Валерия Карпина в Тегеране сыграла вничью с Ираном (1:1).

Квинси Промес и&nbsp;Даниил Денисов. «Спартак — самый великий клуб в России! В истории очень много доказательств этому». Интервью Денисова
Сборная России по футболу
ФК Спартак (Москва)
Даниил Денисов
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