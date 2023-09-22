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Защитник сборной России Литвинов отреагировал на слова Карпина о том, что он не запомнил имена игроков

Руслан Минаев
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Защитник сборной России и «Сочи» Вячеслав Литвинов поделился мнением о словах главного тренера национальной команды Валерия Карпина о том, что он не запомнил имена всех вызванных игроков.

«Я этого не видел, честно, — цитирует Литвинов ТАСС. — Я считаю, что он всех запомнил, каждого знал, каждый с ним мог пообщаться. Атмосфера у нас была очень хорошей. Советы от Карпина? Просто играть в футбол, играть низом, не бить вперед. Его уверенность, постановка для меня лично дала многое, что я где-то, может, подуспокоился, старался играть вперед».

После матча с олимпийской сборной Египта (1:1) Карпин заявил, что запомнил российских игроков только по фамилиям.

Источник: ТАСС
Валерий Карпин
Сборная России по футболу
Вячеслав Литвинов
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