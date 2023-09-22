Дюков об октябрьских соперниках сборной России: «Это точно не Бахрейн и не Китай»

Президент РФС Александр Дюков в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможных соперниках сборной России на октябрьские матчи.

— Каков шанс, что в октябре со сборной России смогут сыграть Бахрейн или Китай?

— Это точно не Бахрейн и не Китай.

Сборная России отстранена от участия в международных турнирах с 2022 года. С того момента команда Валерия Карпина провела 8 товарищеских матчей.

21 сентября Дюков заявил, что сборная России 12 октября сыграет с Камеруном.