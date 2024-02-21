Умар Сако: «Кот-д'Ивуар, скорее всего, обыграл бы сборную России»

Защитник «Ростова» Умар Сако сравнил уровень футбола в Кот-д'Ивуаре и России.

«Кот-д'Ивуар, скорее всего, обыграл бы сборную России. Уровень футбола в России выше? Нет. Наши игроки, выступающие за национальную команду, играют в топовых клубах Европы», — приводит слова Сако «РБ Спорт».

21 марта сборная России сыграет со сборной Сербии, а 25 марта встретится с национальной командой Парагвая. Обе встречи пройдут на «ВТБ Арене» в Москве.

Сборная Кот-д'Ивуара является победителем Кубка Африки-2023. В финале домашнего турнира ивуарийцы обыграли сборную Нигерии со счетом 2:1.