Борис Игнатьев: «Без Головина, Миранчука и Кузяева сборной России будет сложно с Сербией — нужно вызывать»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился своим мнением о предстоящих матчах национальной команды.

«Парагвай и Сербия — команды, которые регулярно борются за попадание на мундиаль и переодически там играют. На матч нужно приглашаются всех сильнейших — в том числе наших игроков из Европы. Без Головина, Миранчука и Кузяева с Сербией будет сложно — надо вызывать», — приводит слова Игнатьева «РБ Спорт».

Матч сборных России и Сербии пройдет 21 марта, игра с национальной командой Парагвая — 25 марта. Обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена».

В текущем сезоне 27-летний Головин сыграл 21 матч, в которых забил 6 мячей и отдал 4 голевые передачи. Миранчук провел 21 игру, в которых он оформил 3 гола и 7 результативных передач. Кузяев принял участие в 23 встречах, записав на свой счет 3 мяча и 1 голевую передачу.