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Сегодня, 15:35

Захарян пропустит мартовский сбор сборной России

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

По информации «СЭ», полузащитник «Динамо» Арсен Захарян пропустит мартовский сбор сборной России. Такое решение принял медицинский штаб национальной команды.

В нынешнем сезоне Тинькофф чемпионата России 18-летний футболист провел 21 матч, в которых отметился 5 голами и 5 результативными передачами.

Также сегодня, 21 марта, «СЭ» стало известно о том, что нападающий Федор Смолов также не приедет в расположение сборной. Игрок переболел ангиной.

Учебно-тренировочный сбор российской команды состоится в Москве с 21 по 27 марта.

Арсен Захарян
Сборная России по футболу
ФК Динамо (Москва)
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