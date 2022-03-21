Смолов переболел ангиной. Скорее всего, он пропустит мартовский сбор сборной

По информации «СЭ», на прошлой неделе Смолов переболел ангиной. Он чувствовал недомогание, не смог провести полноценный недельный тренировочный цикл, поэтому матч с «Ростовом» (1:1) начинал в запасе.

После игры Смолов пообщался с главным тренером сборной Валерием Карпиным, они договорились, что Федор приедет в Новогорск, пройдет осмотр у медицинского штаба национальной команды, и по его итогам будет принято дальнейшее решение.

Очень высока вероятность того, что Смолов пропустит мартовский сбор. С учетом того, что сбор носит исключительно тренировочный характер, нет смысла рисковать здоровьем футболистов. Другой форвард «Динамо» Константин Тюкавин уже находится в расположении главной сборной.

Ранее о том, что Смолов может пропустить сбор сообщал Telegram-канал «ЭкСпорт».