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Сегодня, 13:24

Смолов переболел ангиной. Скорее всего, он пропустит мартовский сбор сборной

Федор Смолов может пропустить мартовский сбор национальной команды
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Федор Смолов и Валерий Карпин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

По информации «СЭ», на прошлой неделе Смолов переболел ангиной. Он чувствовал недомогание, не смог провести полноценный недельный тренировочный цикл, поэтому матч с «Ростовом» (1:1) начинал в запасе.

После игры Смолов пообщался с главным тренером сборной Валерием Карпиным, они договорились, что Федор приедет в Новогорск, пройдет осмотр у медицинского штаба национальной команды, и по его итогам будет принято дальнейшее решение.

Очень высока вероятность того, что Смолов пропустит мартовский сбор. С учетом того, что сбор носит исключительно тренировочный характер, нет смысла рисковать здоровьем футболистов. Другой форвард «Динамо» Константин Тюкавин уже находится в расположении главной сборной.

Ранее о том, что Смолов может пропустить сбор сообщал Telegram-канал «ЭкСпорт».

Валерий Карпин
Федор Смолов
Сборная России по футболу
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