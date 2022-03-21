Константин Кучаев получил вызов в сборную России

Полузащитник «Рубина» Константин Кучаев вызван в сборную России. Хавбек в ближайшее время прибудет на сбор команды, сообщает «Чемпионат».

Кучаев в январе перешел в аренду из ЦСКА в казанский клуб до конца сезона. Перед уходом в аренду футболист продлил контракт с ЦСКА до окончания сезона-2023/24.

В текущем сезоне футболист провел за казанцев 4 матча, в которых забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

По информации «СЭ», полузащитник «Динамо» Арсен Захарян пропустит мартовский сбор сборной России. Такое решение принял медицинский штаб национальной команды.

Учебно-тренировочный сбор российской команды состоится в Москве с 21 по 27 марта.