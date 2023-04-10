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Сегодня, 20:02

Непомнящий высказался о перспективах развития российских игроков

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский тренер Валерий Непомнящий порассуждал об уровне чемпионата России и перспективах развития молодых игроков.

«Нам выдался шанс. Во-первых, готовить молодых игроков. Во-вторых, немного освободить от давления тренеров. Я говорю о том, чтобы лучше использовать отечественных специалистов. Без борьбы за еврокубки, давление на тех, кто платит, должно быть меньше. Поэтому мы можем воспользоваться таким шансом. Да, легионеры помогали, и уровень был выше. Но это не обязательно. Сделаем шаг, два назад, зато подготовим новых молодых игроков. Если покупать легионеров, то уровня национальных сборных. Легионеры не повышают наш чемпионат, они используют наши возможности. Я за то, чтобы создавать условия для подготовки отечественных игроков и тренеров», — приводит слова Непомнящего Metaratings.ru.

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные всех возрастов от участия в официальных международных турнирах на фоне ситуации в Украине.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям не допускать до соревнований атлетов, участвующих в командных видах спорта.

Источник: https://metaratings.ru/news/nepomnyashii-bez-evrokubkov-nam-vydalsya-shans-gotovit-molodykh-igrokov-i-osvobodit-trenerov-ot-davleniya-242263/
Валерий Непомнящий
Футбол
Сборная России по футболу
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