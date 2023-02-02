Юношеские сборные России примут участие в Кубке развития

Юношеские сборные России примут участие в Кубке развития. В турнире будут участвовать команды, составленные из игроков 2006 и 2007 годов рождения, сообщается на сайте РФС.

Кубок развития пройдет с 5 по 11 февраля в Минске. Помимо двух российских команд на турнире также выступят сборные из пяти стран.

Сегодня, 2 февраля, российские сборные отправятся в Белоруссию. Команды под руководством Дениса Первушина и Андрея Аксенова будут тренироваться и играть в минском Футбольном манеже.