Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев высказался по поводу голкипера «Локомотива» и национальной команды Гильерме. По мнению ветерана, Гильерме остается лучшим вратарем России на данный момент.

— Главное для вратаря — не подавать виду. И он это умело делает, — сказал Малафеев в интервью YouTube-каналу Raw Take. — Безусловно, внутри него все крутится, вертится. Он понимает, что все на него будут смотреть через призму этих ошибок, но в том-то и уровень вратаря: если он сможет с этим справиться, преодолеть это. Если он будет в каждом матче доказывать, что это были случайности, он будет становиться сильнее.

В моей карьере были эпизоды, когда меня «поливали». Я брал себя в руки, ничего не смотрел, не читал, выходил, тренировался и доказывал, что я — номер один.

— Гильерме сейчас — лучший вратарь в России?

— Если взять в совокупности, думаю, да. Тренировочный процесс в клубе на высоком уровне, международные матчи есть, уровень соревновательности и подготовки к сборной выше, чем у вратаря клуба, не участвующего в еврокубках.

Нет вратарей, которые не совершают ошибки. Вопрос только, он это делает раз в три игры, в десять, в пятнадцать или в двадцать. И в том, где это происходит.