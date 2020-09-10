Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью «СЭ» рассказал о возможном приглашении на тренировки команды известных спортсменов, в том числе бойца UFC Хабиба Нурмагомедова.

— А такое у нас бывает. На чемпионате мира, например, Гус (Хиддинк. — Прим. «СЭ») приезжал, Денис Мацуев. Но все это спонтанно происходит. Всегда рады видеть наших прославленных спортсменов. Но никто это не режиссирует. Мы сидели вместе на матче «Локомотив» — «Краснодар». Надо отдать должное Хабибу — реально много знает про футбол.

— Чем-то Хабиб вас поразил?

— В принципе, подтвердилось все то, что я про него читал. Воспитанный, кавказский парень. (Вячеслав Короткин, Игорь Рабинер)

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