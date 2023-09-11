Во время товарищеского матча сборных России и Катара на стадионе будет работать система охлаждения

Товарищеский матч между сборными России и Катара пройдет при комфортной для игры температуре благодаря системе охлаждения на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре.

«Безусловно, система охлаждения будет работать», — приводит ТАСС слова представителя Футбольной ассоциации Катара.

Игра между национальными командами России и Катара пройдет 12 сентября и начнется в 18.15 по московскому времени.

7 сентября сборная России из игроков не старше 23 лет вничью сыграла с олимпийской командой Египта (1:1) в товарищеском матче, который прошел в Суэце. 11 числа россияне проведут повторную игру с египтянами.

Российские клубы и сборные по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.