Гранат не ждет легкой победы России над Ираном: «Хочется посмотреть на сборную на фоне серьезного соперника»
Гранат не ждет легкой победы сборной России над Ираном
Бывший футболист сборной России Владимир Гранат в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча российской команды против сборной Ирана.
«Жду этот матч с нетерпением. Все-таки это достойный соперник, участник чемпионата мира. Хочется посмотреть на сборную на фоне серьезного соперника. Не стоит ждать легкой победы. У нас сейчас собирается молодая сборная. Не было достойных спаррингов, поэтому легкой победы точно не жду», — сказал Гранат «СЭ».
23 марта сборная России сыграет против Ирана в Тегеране.
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